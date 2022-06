Alle apparaten hebben straks dezelfde oplader, ongeacht de fabrikant

Het doel van parlement en lidstaten is om consumenten veel geld te laten besparen en tegelijkertijd de enorme berg aan elektronisch afval te verkleinen. Kleine en middelgrote elektronische apparatuur – het gaat ook om tablets, koptelefoons, draagbare speakers en consoles voor videogames – hebben straks allemaal de usb-poort type-c, ongeacht de fabrikant.



Omdat veel laptops meer stroom nodig hebben en daarom vaak een andere adapter gebruiken, krijgen fabrikanten van zwaardere exemplaren voor de overgang drie jaar en vier maanden de tijd. In het oorspronkelijke plan bleven laptops geheel buiten schot, maar het parlement nam daar geen genoegen mee.



Het akkoord is een klap voor Apple, de enige grote telefoonmaker die nog werkt met een eigen oplader. Sommige Macbooks en iPads hebben al wel een usb-c-ingang, maar voor iPhones is een Lightning-stekker nodig.



De strijd van het parlement om de consument kasten vol snoertjes en laders te besparen heeft al met al meer dan tien jaar geduurd, en daar komen nu dus nog twee jaar bij voor de afronding van het wetgevingsproces. Volgens het parlement gaat de nieuwe regelgeving de consument 250 miljoen euro per jaar besparen en wordt de berg aan e-waste zeker 11.000 ton kleiner.



Fabrikanten mogen klanten verder niet langer dwingen om bij een nieuw apparaat ook een oplader te kopen, vinden de onderhandelaars. Zij moeten daarvoor kunnen bedanken, bijvoorbeeld omdat ze er al een hebben liggen. Als dat niet naar tevredenheid werkt, gaat de EU mogelijk afdwingen dat apparaten en opladers niet meer samen worden verkocht, zegt onderhandelaar Alex Agius Saliba van het Europees Parlement. Fabrikanten moeten straks op de verpakking van hun apparaten duidelijk aangeven of ze met of zonder lader verkopen en de laders moeten zodanig ontworpen zijn dat ze zich aanpassen aan de oplaadsnelheid van het apparaat.