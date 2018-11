Allernieuwste versie Pokémon vandaag in de winkels

Nooit meer een verkeerd bericht naar je baas sturen in Messenger, zo doe je dat

15 november Per ongeluk je baas een bericht verstuurd over hoe laat je het hebt gemaakt gisteravond? Die schaamte is wellicht binnenkort voorbij. Facebook is namelijk bezig met het uitrollen van een functie om gebruikers verzonden berichten in Messenger te laten verwijderen. Zo'n zelfde functie zit inmiddels al in Whatsapp, maar wordt nu langzaam uitgerold voor de andere berichtenservice van Facebook.