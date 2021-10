Amanda heeft acht Pokémon-tattoos op haar lijf: ‘Ik herken mezelf in Bulbasaur’

Fraudehelp­desk waarschuwt voor oplichting onder naam van de Fraudehelp­desk

20 oktober De Fraudehelpdesk is de plek om gevallen van, of pogingen tot oplichting te melden. De site die in 2011 werd opgericht in opdracht van de toenmalige minister van Justitie, Hirsch Ballin, biedt fraudeslachtoffers de helpende hand en maakt mensen alert op actuele risico's. Maar wat als de fraudeurs opereren onder naam van de helpdesk zelf? Ook dan klinkt er een waarschuwing, zoals nu.