Amazon choqueert met drone voor in huis

Het apparaat wordt op de markt gebracht door Amazon-dochter Ring. Het is bedoeld voor mensen die hun huis in de gaten willen houden terwijl ze de deur uit zijn, om onder meer te zien of er bij hen ingebroken wordt. Gebruikers stellen van tevoren de ruimtes in waar de drone naartoe mag vliegen. Het apparaat houdt hierop in de gaten of er verdachte geluiden of bewegingen in huis plaatsvinden. Mocht dat zo zijn, gaat het op onderzoek om te zien wat er aan de hand is. De drone maakt geluid tijdens het vliegen, waardoor volgens de webwinkel niemand opgenomen kan worden zonder zich daar bewust van te zijn.