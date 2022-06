Amerikaanse media: SpaceX ontslaat medewerkers na kritiek op Elon Musk

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, zou zeker vijf werknemers hebben ontslagen nadat ze een brief hadden verspreid met kritiek op de bekende zakenman. Dat melden verschillende Amerikaanse media. In hun schrijven zouden ze ook hebben opgeroepen om de cultuur bij het bedrijf inclusiever te maken.

Persbureau Reuters schrijft dat de brief met kritiek op Musk de afgelopen weken is opgesteld. Vervolgens zou de tekst als bijlage zijn gedeeld in een groepschat waar duizenden werknemers lid van zijn.



De briefschrijvers stelden onder meer dat SpaceX afstand moest nemen van Musks ‘persoonlijke merk’. Door de vele publiciteit over Musks inspanningen om socialemediabedrijf Twitter over te nemen zou de ondernemer momenteel voor veel te veel afleiding zorgen en ook gevoelens van schaamte veroorzaken op de werkvloer bij SpaceX.

Rijkste man ter wereld

Op de bedrijfscultuur in ondernemingen van Musk, tegenwoordig de rijkste man ter wereld, is vaker kritiek. Al langer halen zo nu en dan klachten hierover de media. SpaceX heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Volgens The New York Times, die eerder over de kwestie schreef, zou SpaceX-directeur Gwynne Shotwell een e-mail hebben gestuurd waarin staat dat het bedrijf enkele bij de brief betrokken medewerkers heeft onderzocht en hun dienstverband heeft beëindigd. Andere medewerkers zouden zich namelijk ‘ongemakkelijk, geïntimideerd en gepest of boos’ hebben gevoeld door hun uitlatingen.

Musk richtte SpaceX op in 2002. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Het brengt geregeld astronauten naar het internationale ruimtestation ISS en wil ergens in de komende tien jaar mensen naar de maan brengen.

1 miljard Twittergebruikers

Musk, die vooral bekend is als topman van automerk Tesla, haalt de laatste tijd vrijwel voortdurend het nieuws. Zo stelde hij eerder deze week dat het aantal gebruikers van Twitter bijna zou moeten verviervoudigen tot 1 miljard.

Ook is bekend geworden dat Musk door een belegger in cryptomunt dogecoin is aangeklaagd. Deze belegger claimt maar liefst 258 miljard dollar van Musk, omdat de zakenman een piramidezwendel zou runnen door de dogecoin via Twitter regelmatig te promoten terwijl die cryptomunt eigenlijk geen waarde zou hebben. Of zijn zaak kans van slagen heeft, is onduidelijk. Musk heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

