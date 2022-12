Anahita creëert de perfecte robot om van te kunnen houden

Twitter­baas Elon Musk is naar eigen zeggen overwerkt: ‘Hoe ik mezelf martel is next level’

Elon Musk is naar eigen zeggen overwerkt. De miljardair en baas van onder andere autofabrikant Tesla en socialmediabedrijf Twitter gaf in een vraaggesprek tijdens een bedrijfstop in de marge van de G20-top op Bali aan ‘te veel werk’ op zijn bord te hebben liggen.

14 november