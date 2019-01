Apple gaat prijzen iPhones in bepaalde landen verminderen

Bij het vrijgeven van de kwartaalcijfers heeft Cook gezegd dat de sterke Amerikaanse dollar ervoor heeft gezorgd dat Apple’s producten over het algemeen duurder zijn geworden. Het bedrijf nam Turkije als voorbeeld. De lira, de nationale munteenheid van Turkije, is in 2018 namelijk 33 procent minder waard geworden. In het afgelopen kwartaal was Apple’s omzet 700 miljoen lager vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De omzet van de iPhone-tak daalde met 15 procent.