‘Apple gestopt met ontwikkeling smartspeakers na tegenvallende verkoop’

Onder meer Amazon en Google zitten wel in die markt. Amazon doet dat met zijn Echo-modellen, terwijl Google eerst zijn Home-speakers had, terwijl dat nu Nest Audio-producten zijn. Daarnaast zijn er veel andere merken die speakers voorzien van Amazons digitale assistent Alexa en Googles variant Assistant. Analistenbureau Canalys becijferde in oktober dat Apple in 2020 op rond de twee miljoen geleverde HomePods zou uitkomen. Dat is een fractie van de leveringen van speakers met Alexa of Assistant.