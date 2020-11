Apple halveert commissie op verkopen kleine bedrijven in appstore

Volgens Apple geldt het nieuwe percentage voor de meeste ontwikkelaars die software aanbieden in de winkel van het bedrijf. Naar eigen zeggen is het bedoeld als steun in de rug voor de ondernemingen tijdens de coronacrisis. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari.

Machtsmisbruik

Over de appstore is de laatste tijd veel te doen. Ontwikkelaar Epic Games stapte naar de rechter omdat de spelletjesmaker vindt dat Apple met de winkel een illegaal monopolie beheert en zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Het is ontwikkelaars niet toegestaan ​​hun apps beschikbaar te stellen via eigen websites.



In augustus verwijderde Apple het spel Fortnite van Epic Games uit de appstore. Dit gebeurde een paar uur nadat Epic met een nieuw betaalsysteem was gekomen voor mobiele spelers, waarmee de commissie aan Apple werd omzeild.