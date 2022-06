Apple lanceert app voor kopen op afbetaling met Apple Pay Later

Opnieuw recordom­zet Apple door vraag naar iPhones en Macs

Techconcern Apple heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar weer meer telefoons en computers verkocht. Het bedrijf had eerder nog gewaarschuwd dat ongunstiger wisselkoersen en de timing van de introductie van nieuwe apparaten dit jaar mogelijk de verkopen zouden drukken. Dat bleek niet uit te komen en de omzet van 97,3 miljard dollar (92,6 miljard euro) was de hoogste ooit in de eerste drie maanden van een kalenderjaar.

29 april