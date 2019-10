Apple Pay nu ook beschikbaar voor ABN Amro-klanten

ABN Amro biedt ondersteuning voor betaaldienst Apple Pay. De bank kondigde begin september aan dat de klanten ‘nog heel even moesten wachten’ voordat de betaaldienst daadwerkelijk beschikbaar zou zijn. Dat is nu het geval.

Hoewel ABN Amro op de Apple Pay-pagina nog altijd aangeeft dat klanten ‘nog maar heel even moeten wachten’ voordat ze gebruik kunnen maken van de betaaldienst, geven onder anderen allerlei gebruikers aan dat Apple Pay inmiddels werkt. ABN Amro staat inmiddels ook in de lijst van banken in de Wallet-app om een kaart toe te voegen. ABN Amro is de tweede grote Nederlandse bank die de dienst beschikbaar stelt. ING was eerder dit jaar de eerste.

Gebruikers geven aan dat het nodig kan zijn om de Mobiel Bankieren-app van ABN Amro op de telefoon af te sluiten en te herstarten voordat daadwerkelijk van Apple Pay gebruik kan worden gemaakt. Klanten melden dat ze een notificatie in hun app krijgen over de beschikbaarheid van Apple Pay, en dat het toevoegen van kaarten en het uitvoeren van betalingen werkt.

Apple Pay is al beschikbaar bij banken als ING en bunq. Klanten van deze banken en van ABN Amro kunnen op alle plekken betalen waar contactloos pinnen mogelijk is, wat in Nederland in veel winkels het geval is. De Rabobank kondigde eerder ook al aan dat Apple Pay binnenkort beschikbaar zou komen, maar vooralsnog lijkt ondersteuning voor de dienst nog niet beschikbaar te zijn voor klanten van deze bank.

Hoe stel ik Apple Pay in?

Apple Pay is makkelijk in te stellen via de ABN Amro-app of de Wallet-app van Apple. Ga naar de Wallet, druk op het plusje en selecteer ABN Amro. Daarna koppel je jouw rekening aan je telefoon. Apple Pay werkt op elke iPhone vanaf de iPhone SE. Op de Apple X, XS en XR is het mogelijk om FaceID te gebruiken bij elke betaling.