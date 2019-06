Apple roept MacBook Pro's terug vanwege kans op oververhitting

Student veroor­deeld voor maken van pistool met 3D-prin­ter

20 juni Een Britse rechtbank heeft een student schuldig bevonden aan het maken van een vuurwapen met een 3D-printer. Het is volgens de politie in Londen voor zover bekend de eerste keer dat iemand in het Verenigd Koninkrijk met succes is vervolgd voor zo'n strafbaar feit.