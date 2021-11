Apple verkoopt nu Apple Watch met 4G in Nederland, maar wat heb je er aan?

Hoewel in het buitenland al lange tijd een 4G-variant van de Apple Watch in de winkels ligt, was hier in Nederland tot nu toe alleen het wifi-model te koop. Deze variant moest met een iPhone verbonden blijven om bijvoorbeeld berichten te ontvangen of bepaalde apps te gebruiken.

Dat is bij de nieuwe Apple Watch niet langer het geval. Bij dit horloge koop je een extra mobiel abonnement, wat op het moment alleen nog bij T-Mobile kan. Je betaalt 5 euro bovenop het abonnement van je smartphone, maar dan kan het horloge met het internet verbinding maken als de telefoon buiten bereik is.

Roestvrijstaal en online zonder iPhone

De mobiele versie van de Apple Watch is grotendeels hetzelfde als zijn wifi-broertje, maar heeft een kleine, rode ring op de draaiknop aan de zijkant. Daarnaast is het horloge in een tweede variant van roestvrijstaal verkrijgbaar. De wifi-versie is alleen te koop in aluminium.

De 4G-verbinding brengt een paar voordelen met zich mee. De meest voor de hand liggende is dat sporters, zoals hardlopers niet langer een smartphone hoeven mee te nemen om tijdens het sporten met het internet verbonden te blijven. Met apps zoals Runkeeper kunnen ze hierdoor live de locatie met vrienden en familie delen. Verder kunnen ze muziek streamen zonder tussenkomst van een iPhone. Het was al mogelijk tracks op het horloge af te spelen, maar dan moest je vooraf alle bestanden downloaden.

De deur uit met minder afleiding

Voor niet-sporters biedt de 4G-versie van de Apple Watch een kans om met minder afleiding de deur uit te gaan, bijvoorbeeld om te gaan wandelen. Je kunt immers de iPhone thuis laten liggen zonder dat je onbereikbaar bent: iedereen kan je nog bellen op de Apple Watch.

Zolang de iPhone thuis met internet verbonden is, ontvang je buiten de deur nog wel je telefoonnotificaties. Daar kun je in sommige gevallen zelfs op reageren door met bijvoorbeeld de dicteerfunctie een bericht in te voeren. Maar omdat je de telefoon zelf niet bij je hebt, kun je hem er niet bij pakken om, afgeleid door allerlei apps, te tikken.

Prijzen voor het wifi-model van de Apple Watch Series 7:

Niet iedere app werkt

Sommige Apple Watch-apps zijn ook zonder telefoon te gebruiken, waardoor het horloge een soort mini-smartphone is. Chatapp Telegram is bijvoorbeeld volledig te gebruiken op de wearable.

Maar let op: niet iedere app werkt zelfstandig. De smartwatch-applicatie van e-bike-maker VanMoof opent bijvoorbeeld alleen als er een iPhone gekoppeld is, ongeacht of je een 4G-horloge hebt. Je zult bij je favoriete apps dus even moeten uitzoeken hoe ze functioneren.

Apple Watch 7 is een kleine upgrade

In een eerdere recensie bespraken we al uitgebreid de wifi-versie van de Apple Watch Series 7. Het nieuwe Apple-horloge heeft een veel groter scherm dan voorgaande modellen, maar was verder een vrij kleine upgrade.

