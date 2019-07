‘Apple vervangt defecte moederborden MacBook Air 2018'

Kevin (27) is luidruchti­ge Poké­mon-trai­ners spuugzat en dwingt maker tot actie: ‘Was er klaar mee!’

30 juni De gekte rondom Pokémon Go, de smartphonegame waarbij spelers in de echte wereld op zoek moeten gaan naar Pokémon, is nog altijd niet gaan liggen. Dat weet de 27-jarige Kevin uit Oss als geen ander. Zijn stoep was de afgelopen maanden het decor van luidruchtige Pokémon-trainers. ,,En daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee.”