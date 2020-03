Asus Chromebook Flip: ideale laptop om mee thuis te werken?

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel is te lezen op de website van Tweakers.



Hoe ziet de ultieme Chromebook eruit? Googles eigen idee daarvan bestond uit de Chromebook Pixel en diens opvolger, maar het bedrijf verkoopt die al geruime tijd niet meer en dus kwam er ruim baan voor dure Chromebooks van de bekende fabrikanten. Asus deed al een duit in het zakje met de C434, die in de duurste uitvoering 800 euro kostte, en tijdens de techbeurs CES kondigde Asus de opvolger daarvan aan: de C436. Die opvolger wordt van nieuwe Intel-cpu’s voorzien en zal in de goedkoopste uitvoering 900 euro kosten. De uitvoering die wij hebben getest, kost zelfs 1000 euro en met zo’n prijs vraag je je natuurlijk af of de Chromebook zijn geld waard is.



Om met de buitenkant van de C436 te beginnen; die wekt inderdaad de indruk van een laptop van duizend euro. De behuizing is volledig van metaal gemaakt en voelt lekker stevig aan. De scharnieren geven niet te veel weerstand, waardoor het omklappen van het scherm gemakkelijk gaat, maar er is toch genoeg weerstand om het scherm netjes op een gekozen positie te houden. Een handigheidje in het ontwerp is de schuine kant aan de bovenste schermrand. Als de laptop dichtgeklapt is, kun je daardoor gemakkelijk het scherm openklappen.