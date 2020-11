Baby Shark nieuwe best bekeken video op YouTube

Hoe een obscuur spel na twee jaar plots dé gamehit van het moment werd

17 oktober Begin dit jaar had nog niemand van Among Us gehoord. Tot vorige maand, toen het spel plots viraal ging. Nu is de game alomtegenwoordig op sociale media en streamingplatforms zoals Twitch en YouTube. Dagelijks loggen er gemiddeld 60 miljoen spelers in. Dit is hoe Among Us uitgroeide tot hét partyspel van de coronaperiode.