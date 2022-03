Bang voor hackers? Met deze simpele truc houd je ze buiten de deur

Steeds meer mensen gebruiken two-factor authentication (2FA), in het Nederlands tweetstapsverificatie genoemd, om online accounts te beveiligen. En nu hackers het steeds vaker op grote bulken data van consumenten hebben gemunt, is het extra beveiligen van je gegevens belangrijker dan ooit.

Tweestapsverificatie is een verificatiemethode naast je wachtwoord, om zo je account nog eens extra te beveiligen. Je gebruikt dan twee verschillende middelen om ergens in te loggen.

Hoe werkt tweestapsverificatie?

Tweestapsverificatie vereist, naast een wachtwoord, een tweede manier om in te loggen. Nadat je je met succes hebt aangemeld bij een account met een wachtwoord, wordt je gevraagd je identiteit te bevestigen. Dat kan met een druk op een virtuele knop of een code van een verificatie-app zoals bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft Authenticator.

Een andere veel gebezigde methode is het invoeren van een willekeurige beveiligingscode die je via een sms, e-mail of pushmelding hebt ontvangen. Soms kun je ook gebruikmaken van een soort fysiek sleuteltje dat je in een USB-ingang in je laptop of computer prikt. Ook het gebruik van een vingerafdruk en gezichts- of irisherkenning kunnen ingezet worden bij tweestapsverificatie.

Waarom heb je tweestapsverificatie nodig?

Hackers die proberen in te breken op online accounts doen dat vaak door gelekte databases met wachtwoorden en gebruikersnamen te bemachtigen. Krijgen ze de jouwe in handen, dan kunnen ze in theorie op jouw accounts inloggen.

Bij tweestapsverificatie heeft een hacker aan je gebruikersnaam en wachtwoord niet genoeg: ze hebben ook toegang nodig tot de extra middelen die je gebruikt om in te loggen. Het betekent dat je dus beter tegen cybercriminelen beveiligd bent.

Dat is anno 2022 belangrijker dan ooit: we werken steeds meer thuis, op netwerken die minder goed beveiligd zijn dan op kantoor. Tweestapsverificatie is dan een extra bescherming voor de gevoelige gegevens die je thuis inziet.

Hoe stel ik het in?

In de meeste gevallen ga je via je accountgegevens van een bepaalde dienst of app naar je instellingen en vind je onder het kopje privacy veelal de opties over ‘two-factor authentication’ (2FA).

Voor je Apple-account kun je hier een uitgebreid overzicht vinden over hoe je tweestapsverificatie in moet stellen, voor je Google-account doe je dat hier, en voor je Microsoft-account ga je hier naar toe.

Ook je socialemedia-accounts kun je voorzien van tweestapsverificatie: voor Instagram ga je naar deze pagina, voor Facebook vind je hier de uitleg en voor Twitter staat hier alle informatie die je nodig hebt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.