Banken gaan schade spoofing onder voorwaarden vergoeden

Spoofing is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door zich in sms- of chatberichten voor te doen als een medewerker van de bank. Omdat bij deze vorm van fraude ‘de betaling wettelijk gezien door de klant zelf is geïnitieerd’, zijn banken niet verplicht tot compensatie van de schade.

Voorwaarden

Voorwaarde voor compensatie is wel dat er ‘aantoonbaar en overtuigend’ sprake is van misbruik door de naam of het telefoonnummer van de bank. Het slachtoffer moet daarnaast aangifte hebben gedaan bij de politie, en een kopie van het proces-verbaal daarvan aan de bank verstrekken. De vergoedingsregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 bij ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank.

De Consumentenbond is blij met de toezegging van de banken, maar wijst wel op losse eindjes. ,,Het is heel goed nieuws, zo vlak voor kerst, voor heel veel mensen. Daar zijn we blij mee. We zetten wel onze vraagtekens bij de datum 1 januari 2020. We weten dat ook mensen voor die tijd zijn gedupeerd. Waarom zou je die niet vergoeden? Daar willen we meer duidelijkheid over. Net als over toekomstige gevallen”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.