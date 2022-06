Batterij leeg? Zo laad je een smartphone sneller op

De meeste smartphones houden het minimaal een dag vol na een volledige oplaadbeurt. Maar mocht de batterij-indicator toch rood kleuren, dan wil je dat de batterij snel weer op 100 procent zit. Er zijn een aantal redenen waarom jouw smartphone langzamer oplaadt dan je zou willen. Over het algemeen is daar gemakkelijk iets aan te doen.

Check de kabel

Een van de belangrijkste elementen bij het opladen van een smartphone is de kabel. Als jouw kabel scheuren bevat kan dat ervoor zorgen dat hij niet meer naar behoren werkt.

Maar let op, want beschadigingen zijn niet altijd van buitenaf zichtbaar. Heb je een andere kabel in huis liggen, probeer dan of die beter werkt. Als dat het geval is, kun je voortaan die kabel gebruiken of een nieuwe kopen.

Ook de lengte van de kabel is van belang. Over het algemeen geldt: hoe korter de kabel, hoe sneller het apparaat dat eraan hangt wordt opgeladen. Naast de lengte heeft ook de dikte van de kabel invloed op de oplaadsnelheid. Een lange, dunne kabel heeft meer weerstand, waardoor de spanning aan het einde ervan lager is. Hierdoor laadt je telefoon langzamer op. Gebruik je een lange kabel, dan ben je dus mogelijk beter uit met een korter exemplaar.

Gebruik de juiste lader

Heb je een andere oplader gekocht sinds de aankoop van je smartphone? Als je niet de originele accessoires gebruikt, is dat mogelijk de reden dat je batterij minder snel vol raakt. Niet-originele opladers kunnen namelijk een andere stroomsterkte of spanning leveren dan je telefoon ondersteunt.

Beschikt jouw smartphone over de mogelijkheid tot snelladen, dan wil dat niet automatisch zeggen dat de fabrikant ook daadwerkelijk een oplader meelevert die deze snellaadfunctie gebruikt. Bekijk de specificaties van de oplader om erachter te komen wat het wattage is en schaf eventueel een snellaadstekker aan als jouw toestel dit ondersteunt.

Draadloos is trager

Draadloos opladen is handig, maar de prijs is dat het vaak langer duurt dan wanneer je jouw telefoon gewoon aan het stopcontact hangt. Als je snel van huis wilt, is het raadzaam om voor bedraad opladen te kiezen. Gebruik je een draadloze oplader, zorg dan dat je jouw toestel goed positioneert.

En houd je telefoon in de gaten, want door trillingen bij notificaties kan je toestel iets verplaatsen. Met een beetje pech trilt het precies van de ideale oplaadplek af, waardoor het toestel mogelijk niet genoeg stroom meer krijgt om op te laden.

Steek het in het stopcontact

Laad je jouw telefoon op via een laptop of powerbank, of gebruik je de sigarettenaansteker in je auto? Vaak zijn dit niet de meest krachtige energiebronnen, waardoor je smartphone langzamer oplaadt. Je kunt een smartphone het beste opladen door de oplader direct in een stopcontact te steken.

Laat de telefoon met rust

Heb je de smartphone zo snel mogelijk nodig? Gebruik het toestel dan niet tijdens het opladen. Het liefst schakel je jouw telefoon helemaal uit, zodat er geen apps actief zijn en er geen verbindingen worden gemaakt via wifi of bluetooth.

Wil je jouw smartphone niet uitzetten omdat je graag bereikbaar wilt blijven, sluit dan zoveel mogelijk apps die op de achtergrond draaien. Op Android-toestellen open je de instellingen, ga je naar ‘Applicaties’ of ‘Apps’ en druk je vervolgens op ‘Gedwongen stoppen’ als je de gewenste app geselecteerd hebt. Op een iPhone swipe je van onder in het scherm naar boven en sluit je geopende apps door deze naar boven te vegen.

Een stoffige oplaadpoort

Naar verloop van tijd komt er mogelijk wat stof of vuil in de oplaadpoort van je telefoon terecht. Wanneer je de kabel erin steekt, kan die daardoor geen goede connectie maken. De kans bestaat dat je telefoon zelfs helemaal niet oplaadt als je de kabel iets beweegt. Door middel van een wattenstaafje of een spuitbus met perslucht kun je deze opening schoonmaken.

Mochten deze tips niet helpen, dan is de poort van je smartphone misschien aan vervanging toe. Er kan slijtage optreden in de poort doordat deze veelvuldig wordt gebruikt. Als dit het geval is, kun je overwegen de aansluiting te laten vervangen bij een telefoonreparateur. Deze slijtage kan echter een stille hint zijn dat je beter af bent met een nieuwe smartphone.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.