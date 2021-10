Beginnen met Fortnite: met deze tips overleef je je eerste stappen

Met steeds veranderende omgevingen, samenwerkingen met bekende merken als Marvel, DC Comics en Star Wars, tot heuse concerten van Ariana Grande en Travis Scott in de virtuele spelwereld. Naarmate de game groeit, werken steeds meer grote namen samen met de makers hiervan.

Landen

De regels bij Fortnite zijn simpel: honderd spelers strijden tegen elkaar op een kaart die steeds kleiner wordt, door een storm die telkens dichterbij komt. De cirkel waarin je kunt spelen krimpt daardoor, zodat je je niet eeuwig kunt verbergen en de actie in een steeds kleinere ruimte plaatsvindt.

Het belangrijkst is om de omgeving te leren kennen en je bewust te zijn van de storm. Het kan een tijdrovende klus zijn om de verschillende gebieden in de wereld te herkennen, en om de zoveel tijd verandert de kaart ook nog eens. Maar het is wel de moeite waard om veilige plekjes of gebouwen vol met wapens te kunnen spotten.

Een potje begint door vanuit de lucht neer te dalen op de wereld. Je kiest zelf wanneer je springt, en je landingsplaats is zeer belangrijk. Als nieuwe speler kun je beter de bekende locaties ontwijken, op de kaart te herkennen aan het feit dat ze een naam hebben. Daar gaan veel spelers heen en in het begin zullen ze je in één keer neerknallen. Succesvol landen op een rustig stukje en je eerste stappen zetten, is al een hele prestatie.

Het eerste wat je nodig hebt, zijn wapens en bouwmaterialen. Zoek overal, maak dingen stuk en grijp wat je kunt. Zonder goede uitrusting ga je het nooit winnen, hoe goed je ook kunt mikken.

Rustig aan

Wees wel voorzichtig, zeker je eerste potjes. De laatste overlever wint, en niet de grootste aanvaller. Je kunt 98 spelers uitschakelen en daarna alsnog verliezen. Je hoeft dus niet per se ruzies op te zoeken, maar als je een andere speler tegenkomt, is een vuurgevecht onvermijdelijk. Uiteindelijk moet je wel anderen neerschieten, omdat je dan ook hun buit kunt grijpen.

Als je anderen wilt ontwijken of juist verrassen, is geluid belangrijker dan je denkt. Spelers zullen aan je voetstappen horen dat je eraan komt, dus ga gebukt door het leven en maak zo min mogelijk herrie. Zo kun je nietsvermoedende tegenstanders besluipen en uitschakelen. Het liefst speel je zelf met een headset op, zodat je vijandelijke voetstappen kunt herkennen.

Bouwen

Wat Fortnite onderscheidt van andere games in het genre, is de mogelijkheid om te bouwen. Met verzamelde materialen als hout en steen bouw je muurtjes, trappen en schansen om jezelf dekking te verschaffen. Topspelers doen dit razendsnel en schudden in een handomdraai hoge torens uit hun mouw.

Zo goed hoef je niet meteen te zijn, maar het kan wel lonen om een paar simpele trucjes te oefenen. Bouw bijvoorbeeld snel een klein huisje voor jezelf, waar je in alle rust genezende drankjes kunt drinken.

Of oefen op een eenvoudige toren, waar je met een scherpschuttersgeweer anderen op de korrel kunt nemen. Je hoeft alleen een paar muren neer te zetten en daarbinnen wat trappen, die je na een sprong onder je eigen voeten plaatst. Dit kun je oefenen in het speltype Battle Lab, waar je op een eigen eiland aan de slag kunt.

Als je toch aan het oefenen bent, kun je ook proberen om deuren en ramen te maken. Tijdens het bouwen druk je op ‘Edit’ om een blauwdruk van een muur op te roepen, in de vorm van negen vakjes. Met twee vakjes onder elkaar maak je een deur, één enkel vakje fabriceert een raam in je muur. Dat is handig om snel te kunnen bouwen, want alle dekking is verwoestbaar in Fortnite. Je zit dus eigenlijk nooit helemaal veilig en hebt altijd een ontsnappingsroute nodig.

