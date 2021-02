Belastingdienst voldoet pas in 2024 volledig aan privacywet

Rechtse Twit­ter-variant Parler met Russische hulp weer online

19 januari Sociaal medium Parler, een Twitter-variant die populair is onder Amerikaans extreemrechts, is met behulp van een Russisch technologiebedrijf weer online. Parler was ruim een week lang niet bereikbaar, omdat webhost Amazon en andere partners hun medewerking met het platform hadden gestaakt.