Bitcoin bereikt weer grote mijlpaal: 50.000 dollar per munt

Review Een televisie en honderden schilderij­en ineen, The Frame staat goed in iedere huiskamer

9 februari De prijzen van grote televisies zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, met als gevolg dat we gemiddeld steeds grotere schermen in huis halen. Grote televisies hebben echter ook nadelen. Een belangrijke reden voor veel mensen om juist géén groot scherm te kopen, is dat de tv een zwart vlak in de woonkamer wordt wanneer hij uit staat. Met The Frame wil Samsung daar verandering in brengen en dat lukt de fabrikant goed.