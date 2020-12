Bitcoin breekt opnieuw prijsrecords, hoe kan dat?

Daarna ging het al snel bergafwaarts met de prijs van de digitale munt. In februari van 2018 - nog geen twee maanden later - crashte bitcoin tot zo’n 6000 dollar. In het daaropvolgende najaar daalde de prijs zelfs tot onder de 4000 dollar. De digitale munt krabbelde snel op, maar ging in de zomer van 2019 en tijdens de uitbraak van de coronacrisis weer hard onderuit.

Uit artikelen op de website Bitcoin Obituaries blijkt dat de munt de afgelopen jaren 265 keer is doodverklaard door de internationale pers. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en enkele politici in Den Haag waarschuwden voor een zeepbel. Die bubbel knapte inderdaad, maar inmiddels heeft bitcoin zijn allerhoogste punt ooit weer aangetikt en lijkt de cryptowinter definitief voorbij. Wat verklaart die stijging? Drie bitcoinexperts over de ontwikkelingen van de laatste jaren.

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Nakamoto creëerde een decentraal en open-source betalingsprotocol. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoin gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.

Waarom stijgt de koers van bitcoin weer zo hard?

Het belangrijkste nieuws in de bitcoinwereld is de komst van institutioneel geld, ofwel professionele beleggers en bedrijven die geld investeren in de digitale munt. Dat zien ook ‘bitcoinbroers’ Bert en Peter Slagter, die samen de website LekkerCryptisch beheren en wekelijks de podcast Satoshi Radio maken. Steeds meer bedrijven en andere vermogende partijen voegen een klein deel bitcoin toe aan hun portfolio. ,,En dat doen ze bijna allemaal met dezelfde reden”, vertelt Bert. ,,Bedrijven willen hun vermogen ongeschonden de aankomende crisis doorloodsen, bitcoin kan daar een belangrijke rol in spelen.” Het beste voorbeeld van zo’n partij is het softwarebedrijf Microstrategy. Dit jaar besloot het 425 miljoen dollar van zijn cashreserves om te zetten in bitcoin. Microstrategy zou volgens CEO Michael Saylor jaarlijks meer waarde verliezen aan inflatie dan er binnen zou komen door de werkzaamheden van het bedrijf.

Peter: ,,Je ziet dan ook dat bitcoin steeds vaker digitaal goud wordt genoemd. Traditioneel is goud een veilige haven waar investeerders in onzekere tijden naar kunnen vluchten. Steeds meer grotere partijen herkennen die eigenschappen nu ook in bitcoin.” Daarbij kijken investeerders vooral naar de schaarste van bitcoin. In totaal zullen er maar 21 miljoen bitcoin bestaan, en ook de snelheid waarmee nieuwe munten worden gecreëerd halveert grofweg iedere vier jaar. Ook voor kopers van goud is de schaarste van het edelmetaal een belangrijk argument, al is het niet duidelijk hoeveel goud er nog in de grond zit. Onder meer die schaarsheid zou goud waardevast maken en dus een goede vluchthaven.

Zijn er ook andere partijen die nu bitcoin kopen?

Jazeker. Talloze vermogende instanties durfden het de afgelopen tijd aan om met een klein teentje in bitcoin te stappen. Dat zijn niet alleen jonge softwarebedrijven, maar bijvoorbeeld ook de ervaren belegger Paul Tudor Jones, die met zijn beleggingsfonds miljarden onder beheer heeft. Peter vertelt: ,,Al die partijen zijn simpelweg op zoek naar rendement. Dat was altijd al zo, maar nu begint bitcoin ook een serieuze optie te worden. De digitale munt is veel bekender geworden en heeft in de afgelopen tien jaar van alles overleefd, bijvoorbeeld rond regelgeving. Nu zijn er honderden bedrijven die hun diensten op bitcoin hebben gebouwd en is er al een Amerikaanse staat (Wyoming) die bitcoin met open armen lijkt te ontvangen. De risico’s zijn nu een stuk lager dan zo’n vier jaar geleden. De potentie voor groei is nog steeds enorm.”

Miljardair Paul Tudor Jones, die een klein deel van zijn vermogen in bitcoin stak.

Wat brengt de toekomst?

Met het aantikken van het hoogste punt ooit op maandag begeeft bitcoin zich de komende tijd mogelijk in een ‘niemandsland’. De koers sprong de afgelopen jaren grofweg op en neer tussen de 4000 en 15.000 dollar. Alles boven de 20.000 dollar is terrein dat voor alle bitcoinbezitters nog onbekend is. Dat kan bijzondere situaties opleveren, stelt Bert. ,,Voor iedereen is het koersdoel nu onbekend. Niemand weet waar de prijs heen gaat. Als je gelooft dat bitcoin evenveel vermogen weet te vangen als goud, dan moet de prijs stijgen met een factor 30. Dan is bitcoin nog steeds significant kleiner dan bijvoorbeeld alle aandelenmarkten. Dat is niet uit den boze.”

Quote Alle bedrijven die zich nu al met bitcoin bemoeien, zijn echt pioniers Bert Slagter, LekkerCryptisch ,,Alle bedrijven die zich nu al met bitcoin bemoeien, zijn echt pioniers”, vervolgt Bert. ,,Apple heeft bijvoorbeeld zo’n 250 miljard dollar aan cash. Waarom zou zo’n groot bedrijf een risico nemen met het kopen van bitcoin, waar de totale markt zo'n 360 miljard waard is. Het is goed denkbaar dat andere investeerders eerst wachten tot bitcoin weer een stuk groter is.”



Of bitcoin ooit die orde van grootte van goud zal bereiken, blijft gissen. Toch zijn er genoeg analyses die een gouden toekomst voor de digitale munt voorspellen. Een analist van het Amerikaanse Citibank noemde onlangs een prijs van 318.000 dollar aan het eind van 2021 in een gelekt rapport van de bank 318.000 dollar per bitcoin. De bekendste analyse komt van een Nederlander. Onder het pseudoniem Plan B maakte hij een aantal wiskundige modellen die een verband leggen tussen de schaarste en prijs van bitcoin. Zijn koersdoel ligt ergens tussen de 100.000 en 288.000 dollar per bitcoin in 2021. Bitcoinbezitters hechten veel waarde aan het werk van de Nederlander, deels door de hoopgevende koersdoelen. Of bitcoin deze bedragen ooit haalt, is natuurlijk de vraag.

Hoe zit het met de technologische ontwikkeling van bitcoin?

Ook de techniek van bitcoin heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Dat weet Sjors Provoost als geen ander. De Nederlander is sinds 2014 in verschillende rollen actief betrokken bij de ontwikkeling van bitcoin. Bitcoin is opensourcesoftware, wat betekent dat iedereen in principe kan bijdragen aan de ontwikkeling van het systeem. Sjors levert zelf nieuwe code aan en bekijkt de bijdragen van anderen. Alleen uitgebreid getoetste toevoegingen worden uiteindelijk doorgevoerd op het netwerk.

De belangrijkste ontwikkeling op technisch vlak is volgens Sjors het ‘lightning network’. Deze techniek maakt het makkelijk om ook buiten de (vaak kostbare en relatief trage) basislaag van bitcoin veilige transacties uit te voeren. Sjors: ,,Betalen met bitcoin wordt op deze manier steeds makkelijker. Vergelijk het gebruik van het lightning network met een bierviltje in de kroeg, waarop je met je vrienden berekent wie elkaar wat verschuldigd is. Na alle onderlinge transacties verwerk je de laatste stand weer op de basislaag van bitcoin, de blockchain. Ook bij een vertrouwensbreuk tussen de twee partijen zorgt het lightning network dat niemand er bedrogen uitkomt.”

Grote hoeveelheden computerkracht zorgen voor veilige transacties op het bitcoinnetwerk.

Is er veel veranderd sinds 2017?

Bitcoin is op technisch gebied ook in een stuk rustiger vaarwater gekomen. 2017 stond bijvoorbeeld bol van onderling conflict. Een richtingenstrijd (soms zelfs burgeroorlog genoemd) leidde uiteindelijk tot de afsplitsing van een kleine groep gebruikers. Zij gingen met andere regels door onder de naam bitcoin cash, vertelt Sjors. ,,Inmiddels kunnen we dat project wel als mislukt beschouwen. De markt heeft in ieder geval duidelijk laten zien er geen vertrouwen in te hebben. Bovendien heeft de groep afsplitsers ook onderling weer ruzie gekregen, met nog meer nieuwe munten als gevolg.” Daarmee is bitcoin volgens Sjors weer een stukje sterker geworden. ,,Tot nu toe heeft bitcoin alle gevaren overleefd, maar er kan natuurlijk altijd iets mis zijn met het systeem, dat weet je niet.”

Quote Tot nu toe heeft bitcoin alle gevaren overleefd, maar er kan natuurlijk altijd iets mis zijn met het systeem, dat weet je niet Sjors Provoost Inmiddels is het dus rustiger rondom bitcoin. Dat blijkt wel uit het enthousiasme voor Taproot, volgens Sjors de belangrijkste verandering aan bitcoin in vele jaren. ,,Met Taproot is het voor gebruikers goedkoper en privacy vriendelijker om extra voorwaarden aan een transactie te stellen. Bijvoorbeeld door aan meerdere partijen toestemming te vragen en de transactie pas te versturen na een bepaalde tijd. Taproot maakt dit een stuk goedkoper en zorgt ervoor dat zo’n transactie niet te onderscheiden is van het overmaken van bitcoin op de reguliere manier. Dat scheelt transactiekosten en is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van privacy.” Taproot zou bijna klaar zijn om doorgevoerd te worden in het bitcoinprotocol, mits de gebruikers het daarmee eens zijn.



Of bitcoin met deze ontwikkelingen dan ook een wereldwijd geldsysteem kan worden? ,,In feite is het dat nu al”, stelt Peter Slagter. ,,Maar de kans is klein dat bitcoin het enige geld is dat overblijft. Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat je straks een digitale wallet hebt met euro’s, bitcoin en andere waardepapieren. Hoe dan ook: Bitcoin wordt steeds belangrijker.”

