Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven 20.000 dollar

Vattenfall Ermi ontwierp een lamp die brandt op de energie van een plant: ‘Dit biedt zelfs toekomst­per­spec­tief voor het Amazone­woud’

In deze serie vertellen we verhalen van ‘Go-Greeners’; mensen die met een klein, duurzaam idee grote impact hebben gemaakt. Allemaal werken ze aan een fossielvrije toekomst, dus zonder olie, steenkool en gas. Ermi heeft als productontwerper besloten haar talent in te zetten voor een duurzame manier van leven. Ze ontwierp een lamp die brandt op de energie van een plant. Met haar werk inspireert ze mensen wereldwijd.