Bitcoin zet opmars door: munt ruim 11.000 dollar waard

Google investeert 1 miljard euro in uitbrei­ding Nederland­se datacen­ters

24 juni Google investeert 1 miljard euro in de uitbreiding van zijn datacenters in Nederland. In Middenmeer komt een geheel nieuwe opslaglocatie, het bestaande center in de Groningse Eemshaven wordt uitgebreid. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse techreus buiten thuisland VS twee datacenters in één land telt.