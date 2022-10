Bodem is nog niet bereikt: beurswaarde Facebook-moederbedrijf Meta keldert verder

Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, zag vandaag bijna een kwart van de beurswaarde verdampen op de beurs in New York. De koers van het aandeel zakte daardoor tot het laagste niveau sinds 2016. Beleggers zijn namelijk flink geschrokken van het kwartaalbericht van het socialemediabedrijf.

Door de beursval verliest het bedrijf van Mark Zuckerberg meer dan 75 miljard dollar aan waarde. In februari werd Meta al op één dag bijna 200 miljard dollar minder waard. Dat is nog steeds een record.

Meta zag de kwartaalomzet opnieuw dalen door afnemende reclame-inkomsten. Adverteerders zijn een stuk terughoudender geworden vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Ook voor het huidige kwartaal wordt een verdere daling verwacht.

Daarnaast halveerde de winst van Meta, vooral door hogere kosten. Het concern blijft veel geld investeren in de metaverse. Dat droomproject van topman Mark Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Het onderdeel Reality Labs, waar het project onder valt, leed dit jaar al een verlies van ruim 9 miljard dollar en de verliezen zullen volgens het bedrijf in 2023 verder oplopen. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor het aandeel in een reactie op de tegenvallende resultaten en vooruitzichten van het bedrijf.

Problemen stapelen zich op

Zuckerbergs bedrijf bevindt zich in een perfecte storm (waarbij een zeldzame combinatie van omstandigheden de gebeurtenis drastisch verergert). Het pompt miljarden in het ontwikkelen van technologie voor de metaverse, een soort van permanente virtuele omgeving die volgens voorstanders gezien wordt als de toekomst van het internet. Maar dat levert geen geld op, terwijl er sleet zit op Facebook zelf, het sociale netwerk dat nog steeds de grootste inkomstenbron is voor Meta.

De grotere concurrentie voor Meta’s sociale media, van onder andere TikTok, helpt daarbij niet. Daarnaast zijn adverteerders minder bereid geld uit te geven om gebruikers van Meta-producten te bereiken. De wereldwijde economie is namelijk weinig optimaal en dat voelt de techgigant bij de inkomsten.

Apple, de Grote Onvriendelijke Reus

Ook botst Zuckerberg meer en meer met een andere techgigant: Apple. Sinds april vorig jaar krijgen iPhone-gebruikers een melding met de vraag of ze getrackt willen worden. In de privacy-instellingen van iOS is het zelfs mogelijk om zo'n verzoek volledig af te zetten. Dat raakt bedrijven als Meta rechtstreeks, want daardoor hebben ze minder data over het gedrag van bijvoorbeeld Facebookgebruikers. Dat maakt advertenties minder effectief en dus krijgen ze er minder geld voor. Meta schat dat het 10 miljard dollar aan inkomsten zal kosten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet op applaus rekenen

Daarbovenop biedt Apple zelf steeds meer mogelijkheden om te adverteren in apps van de techgigant zelf. Die vallen bovendien niet onder de nieuwe privacy-optie. Zo is het sinds deze week mogelijk om op meer plekken in de App Store te adverteren. Dat is echter niet zonder kritiek van app-ontwikkelaars die zich focussen op iPhones en iPads, maar levert Apple wel bakken vol geld op. Vier miljard dollar per jaar, volgens marktonderzoeksbureau Insider Intelligence, schrijft ‘Wired’.

Als dat nog niet genoeg is, kwam gisteren ook naar buiten dat Apple de regels van de App Store heeft aangepast, waardoor bedrijven als Meta meer geld moeten afgeven aan de iPhone-fabrikant. Ook dat kon niet op applaus rekenen bij het bedrijf van Zuckerberg, aldus ‘CNBC’.