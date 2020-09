Bose brengt nieuwe oordopjes uit voor tijdens het slapen

De Sleepbuds gaan tot tien uur mee op een lading en de meegeleverde bewaardoos met accu is goed voor drie laadbeurten. De oortjes zijn niet geschikt om muziek af te spelen, maar specifiek gemaakt om te dragen tijdens het slapen. De draadloze oortjes dempen geluid en via de Bose Sleep-app kunnen gebruikers rustgevende geluiden afspelen. Er is daarbij keuze uit 35 tracks. Ook is er een wekker in te stellen via de app.



Volgens Bose hebben de nieuwe Sleepbuds een nieuw akoestisch en elektronisch ontwerp. De behuizing is ‘lichter dan een muntje’, aldus een persbericht. Volgens de specificatiepagina weegt een oortje inclusief houder 2,27 gram. Bose brengt de Sleepbuds II uit op 13 oktober voor 270 euro. De prijs is daarmee gelijk aan die van de eerste versie.