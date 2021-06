Broncode van internet verkocht voor 4,6 miljoen euro

Softwarepi­o­nier McAfee dood gevonden in cel na besluit uitleve­ring

24 juni De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is dood in zijn cel in Barcelona aangetroffen. Volgens justitie van de regio Catalonië wijst alles erop dat het om zelfdoding kan gaan. Enkele uren eerder hadden Spaanse rechters bepaald dat McAfee (75) mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.