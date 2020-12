Brussel akkoord met overname Fitbit door Google

Mastercard en Visa blokkeren betalingen op Pornhub om misbruik­aan­tij­gin­gen

11 december Creditcardbedrijven Mastercard en Visa hebben aangekondigd niet langer betalingen op pornosite Pornhub.com te verwerken. The New York Times onthulde dit weekend dat in een substantieel deel van de 6,8 miljoen video’s die jaarlijks op Pornhub worden gepost, seksueel misbruik van minderjarigen en verkrachting te zien is.