Buitenlandse verwondering om legen Groningse vuilcontainer: 60 miljoen kijkers

YouTube gaat gebruikers om bewijs vragen om leeftijd te controle­ren

11:00 Kinderen spenderen tegenwoordig veel tijd op YouTube. Maar hoe zorg je ervoor dat ze niet per ongeluk bij filmpjes terechtkomen die voor hen nog niet geschikt zijn? Het videoplatform wil ouders daarbij een handje helpen en gaat daarom binnenkort gebruikers om een ID-kaart of creditcard vragen als niet duidelijk is of de gebruiker 18 jaar of ouder is en filmpjes voor volwassenen wil kijken.