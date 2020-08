Celstraf voor diefstal bedrijfsgeheimen zelfrijdende auto Google

Voormalig ingenieur van Google Anthony Levandowski is door een rechtbank in de Verenigde Staten veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden wegens het stelen van bedrijfsgeheimen. Levandowski stal Google-bestanden met ontwikkelingsplannen voor een zelfrijdende auto maanden voordat hij aan de slag ging bij taxidienst Uber, die een soortgelijk product wil ontwikkelen.

Levandowski had schuld bekend in ruil voor strafvermindering. Zijn celstraf zal ingaan na het einde van de coronapandemie. Volgens de rechter zou een lichtere straf ‘groen licht geven aan elke toekomstige briljante ingenieur om bedrijfsgeheimen te stelen’. De ingenieur zelf had gehoopt op huisarrest, een boete en een taakstraf.

De veroordeling is een van de meest prominente voor diefstal van intellectueel eigendom in de tech-sector van Silicon Valley. Levandowski werkte als een van de eerste techneuten voor Google aan een zelfrijdende auto. Hij was van 2009 tot begin 2016 in dienst bij Google. Hij downloadde de bestanden waar de rechtszaak over ging in 2015. Na zijn vertrek bij Google begon hij zijn eigen start-up Otto met drie andere voormalige Google-medewerkers, die binnen acht maanden door Uber werd overgenomen.

Waymo, de zusteronderneming van Google die werkte aan de zelfrijdende auto, spande in februari 2017 een rechtszaak aan tegen Uber vanwege diefstal van bedrijfsgegevens, een zaak die los stond van de rechtszaak tegen Levandowski.

Uber stuurde Levandowski in 2017 de laan uit. Het bedrijf beloofde in 2018 bij een schikking in een civiele zaak die door Waymo was aangespannen, dat het geen technologie van Waymo zal gebruiken voor zijn zelfrijdende auto.