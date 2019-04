Chinese fotosite door het stof na claimen auteursrecht op historische foto zwart gat

Apparaat moet bellende automobi­lis­ten herkennen

15:01 Verschillende politiekorpsen in Engeland gaan experimenteren met een apparaat dat kan ‘zien’ of automobilisten hun mobiele telefoon gebruiken. Als het apparaat een telefoon in gebruik bemerkt, wordt een symbool van een mobiele telefoon getoond om de automobilist ertoe te bewegen zijn mobiel weg te leggen.