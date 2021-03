‘Chinese hackers vallen wereldwijd duizenden bedrijven aan’

Texaanse chipfabri­kan­ten gesloten wegens winterkou

20 februari Fabrieken van elektronische chips in de Amerikaanse staat Texas zien zich gedwongen om een week lang de deuren te sluiten. Door een koudegolf zijn de energieleveranciers niet in staat om voldoende stroom te leveren. De sluiting komt ongelegen, want er heerst op dit moment al een wereldwijd tekort aan halfgeleiders.