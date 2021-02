Clubhouse is dé nieuwe hit op sociale media: wat is het en wat kun je ermee?

videoDe app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit tot een van de populairste netwerken van het moment. Maar wat is Clubhouse precies en wat maakt de app zo populair?

Voor de gemiddelde persoon klinkt meeluisteren met een persoonlijk gesprek tussen Kanye West en Elon Musk als een ver-van-mijn-bed-show. Maar op Clubhouse kan iedereen (op uitnodiging) meeluisteren. Dus óók naar Elon Musk en Kanye West.

Clubhouse werd in maart vorig jaar gelanceerd door grote ondernemers uit het Amerikaanse Silicon Valley, waarna er vooral beroemdheden en rijke ondernemers op zaten. Inmiddels wordt de app door een langzaam groeiend publiek gebruikt. Het verschil met andere sociale media-apps is dat Clubhouse is gericht op communicatie via gesproken tekst. Dat maakt het anders dan bijvoorbeeld Twitter (geschreven tekst), Instagram (foto's) en TikTok (video's). ,,Je kunt Clubhouse het best vergelijken met een soort chatroom”, legt ondernemer en een van de eerste Nederlandse leden van de app Ron Simpson uit.

Exclusief

Leden van Clubhouse kunnen verschillende virtuele ‘kamers’ betreden om mee te luisteren of deel te nemen aan een live gesprek over een specifiek onderwerp. Clubhouse laat maximaal vijfduizend mensen per kamer toe. ,,Net als bij een podcast luister je naar een spreker die een onderwerp bespreekt, maar het grote verschil is dat een gesprek op Clubhouse live is.” Terugluisteren kan dan ook niet. ,,Het voelt alsof je gesprekken echt kunt meemaken. De personen die het gesprek voeren, kunnen zien wie meeluistert en bepalen wie wel mee mag praten en wie niet”, aldus Simpson.

In tegenstelling tot andere sociale media-apps kan iedere iPhone-gebruiker Clubhouse wel downloaden, maar is toegang tot de app zelf exclusief bestemd voor leden. En lid word je niet zomaar. ,,Het is enorm exclusief”, zegt social media-expert en chef digitaal Jaap van Zessen van deze site. ,,Je krijgt als nieuwe gebruiker een of twee uitnodigingen voor anderen, die met die uitnodiging ook lid kunnen worden. Door die exclusiviteit wordt het interessant en cool om een uitnodiging te krijgen. Alleen dan kun je luisteren naar de gesprekken van bijvoorbeeld experts en beroemdheden.”

Elon Musk

Terwijl Clubhouse al een jaar bestaat, is de audio-app pas sinds deze week écht razend populair nadat Elon Musk er een openbaar interview hield. In de Appstore staat Clubhouse inmiddels op de derde plek van meest gedownloade apps. En volgens Van Zessen kan die populariteit nog flink groeien. ,,Inmiddels is Facebook bezig de app na te bouwen. Je kunt natuurlijk niet voorspellen hoe het gaat lopen, maar dat Facebook de app dusdanig interessant vindt dat ze hem namaken, zegt veel.”

Hoewel Clubhouse nu nog voornamelijk wordt gebruikt door experts, is de app voor jongeren in deze coronatijd extra interessant en groeit de hype. ,,Normaal spreken ze elkaar in het clubhuis of de voetbalkantine, maar dat kan nu niet. De app biedt daardoor een interessant sociaal alternatief. Hoe het ook afloopt, het is duidelijk dat er iets te gebeuren staat op audiogebied”, aldus Van Zessen.

Volledig scherm Het icoon van de app Clubhouse. © AFP

