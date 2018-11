Consumentenbond: slechts 1 op de 10 Black Friday-deals de moeite waard

Winkels geven tegenwoordig het hele jaar door flinke kortingen op producten, alleen maken ze er op Black Friday meer en agressiever reclame voor. Die conclusie trekt de Consumentenbond na het vergelijken van honderden Black Friday-aanbiedingen met de prijzen van dezelfde producten eerder in het jaar.



De meeste kortingen liggen net als in andere kortingsperioden rond de 20 procent. In één op de tien gevallen is een aanbieding aantrekkelijker, met name als winkeliers met elkaar gaan concurreren. De Consumentenbond noemt sporthorloge Fitbit Charge 2 dat voor 79 euro te koop is in plaats van 119 euro.



Of de JBL Charge 3-speaker die met 99 euro liefst vier tientjes voordeliger is. De aanbieding kwam van Aldi, waarna MediaMarkt, Bol.com, Coolblue en BCC volgden en nu dezelfde prijs hanteren. Ook de Google Home Mini is een echte aanbieding: het apparaat kost op diverse plekken 30 euro, de helft van de normale prijs.



Artikel gaat verder onder de foto.