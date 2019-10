Consumentenbond: Veel datingsites overtreden privacy van gebruikers

Donald Trump aan Ap­ple-baas Tim Cook: Breng de knop op iPhones terug!

28 oktober Donald Trump heeft Apple-baas Tim Cook publiekelijk gevraagd om weer over te gaan op fysieke knoppen. Sinds dit jaar heeft geen enkel iPhone-model de bekende home-knop meer en de Amerikaanse president is daar bepaald niet blij mee. ‘Aan Tim: de knop was veel beter dan de swipe’, klaagt hij op Twitter.