‘Creepy zoekfunctie Facebook’ vindt alleen foto’s van vrouwen

Wie in de zoekbalk op Facebook ‘ photos of my female friends ’ intikt krijgt gelijk een selectie te zien van foto's die door je vriendinnen zijn gepost. Dat is opvallend, want de zoekopdracht ‘ photos of my male friends’ levert geen foto's op van je vrienden. De Belgische ethische hacker Inti De Ceukelaire kwam de zoekresultaten op het spoor en deelde de ‘creepy verborgen zoekfunctie’ begin deze week op Twitter.

Bikini

Facebook geeft in de zoekbalk daarnaast nog andere suggesties die de wenkbrauwen doen fronsen. Wanneer je ‘photos of my female friends’ intypt, verschijnt er bij de meeste gebruikers een lijst met aanvullingen zoals ‘in bikinis’, ‘on the beach’ en ‘this week’ of ‘this month’. Opnieuw is er een verschil met de zoekterm ‘photos of my male friends’, waarbij geen suggesties worden gegeven.