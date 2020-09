Cybercrimelen krijgen steeds vaker veel geld betaald voor hun diensten

Hoewel voorheen vaker ruilhandel was tussen computercriminelen omdat zij verschillende disciplines beheersen, wordt steeds voor de handigheid van computercriminelen steeds vaker gewoon geld betaald, is de conclusie.

Zeven op de tien Nederlanders

Hoe groot de handel exact is, is onduidelijk omdat het internet zich niet leent voor ‘traditionele observatiemethoden’, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Wel laat een zoektocht al zien dat het aantal aanbieders van cybercriminaliteit sinds 2012 enorm is opgelopen. Eind 2017 waren ten minste vijfduizend aanbieders actief. En dat is, benadrukken de rapporteurs, vermoedelijk slechts een deel van het aantal cybercriminelen dat hun diensten aanbiedt.