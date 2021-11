Dagelijks spelen 43 miljoen mensen Roblox: 'Spelers doen nu ook Squid Game na'

Breekt gezichts­her­ken­ning door of kan dat niet door privacyre­gels? ‘Gezicht is niet privé’

Voor Chinezen is afrekenen via gezichtsherkenning in een winkel of het openbaar vervoer al de normaalste zaak van de wereld en nu breekt deze technologie ook door in landen rond de EU. Betalen wij straks bij de supermarkt ook met één blik?

20 oktober