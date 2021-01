Daglichtlampen getest: ‘Goed licht is net zo belangrijk als gezond eten en frisse lucht’

Lichtspecialist Jan Denneman weet het zeker: de wereld wordt een stuk gelukkiger en gezonder als we het belang van goed licht onderkennen. ,,Goed licht is net zo belangrijk als gezond eten en gezonde lucht. Je bent overdag fitter, je stemming is beter en je hebt een betere nachtrust.’’ Belangrijk is volgens Denneman dat je het juiste licht op het juiste moment krijgt. ,,Daglicht is het beste, liefst in de ochtend vlak na het opstaan’’, vult chronobioloog Marijke Gordijn aan.