Dankzij deze stappentellers zet je gemakkelijk tienduizend stappen

Nederlands design Urban Sun doodt coronavi­rus: ‘Voor het welzijn van de mensheid’

18 december Met het innovatieve designproject Urban Sun wil de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde het mogelijk maken om mensen in een virusvrije ruimte samen te brengen. ,,De eerste Urban Sun ruimt het coronavirus in openbare ruimtes op", deelt Studio Roosegaarde in een bericht op Twitter. ,,Hiermee draagt het bij aan het welzijn van de mensheid.”