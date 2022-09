Dat jongeren zoveel op hun smartphone zitten is ‘echt niet zo dramatisch’

Zit de jeugd teveel op hun smartphone te scrollen? Er wordt veel gesproken over de mogelijke relatie tussen sociale media en de welzijn van jongeren, maar volgens onderzoeker Nastasia Griffioen kunnen de meeste onderzoeken de prullenbak in.

Nastasia Griffoen promoveerde 12 september aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar smartphonegebruik onder jongeren. Met name hoe zij sociale media gebruiken en welke relatie zij met deze netwerken hebben. De conclusie: Het valt allemaal wel mee.

De relatie van jongeren en sociale media blijkt complexer dan uit vorige onderzoeken naar voren komt. Die onderzoeken zijn vaak overweldigend negatief over het gebruik van sociale media. ,,Het zou bij een breed publiek duidelijker mogen worden dat het echt niet zo dramatisch is als we lang hebben gehoord”, stelt Griffioen.

,,Het lijkt een beetje op wat we vroeger hadden met de radio en televisie. Sociale media is iets wat misschien zelfs nog geheimzinniger is voor buitenstaanders dan eerdere technologie. Je kunt niet meekijken, je weet niet wat ze aan het doen zijn. Je hebt het idee dat ze bezig zijn met stomme en nutteloze dingen.”

Griffioen filmde telefoongebruik stiekem

Griffioen is kritisch over eerdere onderzoeken rond dit onderwerp, die voornamelijk via vragenlijsten zijn uitgevoerd. ,,Mensen krijgen een formulier en mogen die invullen, maar het probleem is dat gedrag voor mensen heel moeilijk te onthouden is. Zeker bij sociale media is dat het geval, omdat jongeren er zo veel en vaak op zitten. Dus dat moet je op een andere manier meten.”

In plaats daarvan werden deelnemers in het onderzoek van Griffioen stiekem gefilmd, terwijl ze tien minuten moesten wachten. Praktisch alle deelnemers pakten direct hun smartphone erbij. Na afloop werden de deelnemers ondervraagd over wat ze in die tien minuten op hun smartphone deden. ,,We willen dat jongeren het accuraat kunnen herinneren”, vertelt Griffioen. ,,We zien dat je iets zit te typen in een app dat lijkt op Facebook, weet je nog wat je aan het doen was? Waarom wilde je op dat moment naar die app?”

Griffioen merkt op dat er tevens vaak een duidelijke leeftijdskloof is tussen onderzoekers en jongeren. ,,Daarom zijn die gesprekken zo belangrijk, want dan krijg je een heel ander beeld wat hun ervaringen zijn op sociale media.”

Complexer dan gedacht

Uit de gesprekken met de jongeren blijkt niet alleen dat negativiteit niet de overhand heeft, maar er voor de meeste jongeren zelfs helemaal geen verband is tussen sociale media en hun welzijn op de korte termijn. ,,Voor sommigen jongeren is er mogelijk wel een relatie”, stelt Griffioen. ,,Het maakt bijvoorbeeld dat ze zich wat minder prettig voelen of ze voelen zich juist wel fijner. Dat moeten we allemaal nog uitzoeken.”

Wat volgens Griffioen een groter effect heeft is de negativiteit die hangt rond het gebruik van sociale media, door onder andere berichten in de media. ,,De negatieve opinie die er heerst over sociale media heeft een impact over hoe jongeren zich er over voelen. Het is heel moeilijk om ergens van te genieten als iedereen zegt dat het slecht is. Ik zou ouders willen aanraden om met een iets openere blik met hun kinderen het gesprek aan te gaan. Wat vinden ze leuk en waarom?”

‘In belang van sociale media om jongeren goed te laten voelen’

En socialemediaplatformen? Die zouden eens moeten kijken naar wat de jongeren nodig hebben, in plaats van trucjes inzetten om gebruikers zo lang mogelijk te vangen. Sociale media kunnen volgens Griffioen namelijk uitstekend in enkele psychologische behoeftes van jongeren voldoen. Zoals de zoektocht naar een eigen identiteit en de behoefte naar sociale verbinding.

,,Je zou denken dat het voor de Meta’s en TikTok’s alleen maar in hun belang is om jongeren iets te geven waar ze zich goed bij voelen en veel gebruik van maken”, stelt Griffioen. ,,Er zou een ommekeer moeten plaatsvinden in de mentaliteit van bedrijven, maar dat is lastig want die zijn allemaal op winst gericht. Als ze oprecht het belang van jongeren meenemen in de manier waarop ze die platformen ontwerpen, zou het voor iedereen beter zijn.”

