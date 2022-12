Datacentrum, schoonmakers, wc-papier: Elon Musk bezuinigt flink bij Twitter

Twitter-baas Elon Musk heeft zijn socialmediabedrijf volledig uitgekleed na de miljardenovername. Hij voerde onder andere zerobased budgeting in waarbij medewerkers álle uitgaven moeten onderbouwen, meldt The New York Times .

De sluiting van een datacentrum in Sacramento was een van de vele drastische maatregelen die Musk volgens de krant heeft genomen om de financiën van Twitter te stabiliseren. Personeelsleden vlogen op kerstavond speciaal naar de hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië om de servers van de computeropslagfaciliteit - een van de drie belangrijkste van Twitter - los te koppelen. ‘Sommige medewerkers waren bang dat het verlies van die servers problemen zou kunnen veroorzaken, maar geld besparen was de prioriteit’, verklaarden twee bronnen die bekend zijn met de zaak op voorwaarde van anonimiteit.

Twitter stopte de afgelopen weken volgens hen met het betalen van miljoenen dollars aan huur en diensten en Elon Musk droeg zijn ondergeschikten op om de overeenkomsten opnieuw te onderhandelen of ze ‘gewoon’ te beëindigen. Zo betaalt het bedrijf volgens de ingewijden geen huur meer voor het kantoor in Seattle, waardoor uitzetting dreigt. Ook is flink geschrapt in het aantal contracten van schoonmaak- en beveiligingsdiensten. Werknemers zagen zich in sommige gevallen genoodzaakt hun eigen toiletpapier mee te nemen naar kantoor.

Elon Musk kocht Twitter begin oktober voor 44 miljard dollar (zo’n 41,2 miljard euro) en zadelde het daarmee op met schulden waarover hij jaarlijks ongeveer 1 miljard dollar aan rente moet betalen. Sprekend op een live forum op het sociale medium, vorige week, vergeleek hij het bedrijf met een ‘vliegtuig dat met hoge snelheid richting de grond vliegt met de motoren in brand en besturingsapparatuur die niet meer werkt.’ Twitter stevende volgens hem af op een ‘negatieve cashflowsituatie’ van zo’n 3 miljard dollar in 2023, daarbij verwijzend naar een ‘depressieve advertentieomgeving’ en hogere kosten zoals schuldbetalingen. ,,Daarom heb ik de afgelopen vijf weken als een gek in de kosten gesneden”, zei hij.

Gevolgen

De bezuinigingen kunnen grote gevolgen hebben. Woensdag meldden gebruikers over de hele wereld serviceonderbrekingen bij Twitter. Sommigen waren uitgelogd, terwijl anderen foutmeldingen kregen tijdens het bezoeken van de website. Website Downdetector telde ongeveer tienduizend meldingen van internetgebruikers die moeite hadden om zich te verbinden met Twitter. De piek lag rond half 1 ‘s nachts Nederlandse tijd, daarna waren er minder meldingen.

Twitter heeft niet uitgelegd wat de oorzaak is van de tijdelijke storing. Drie mensen die bekend zijn met de infrastructuur van het bedrijf, zeiden dat als de Sacramento-faciliteit nog steeds operationeel was geweest, het probleem verholpen had kunnen worden door het bieden van back-up capaciteit bij uitval van andere datacenters’, aldus The New York Times. Twitter, dat de communicatieafdeling heeft ‘geëlimineerd’, noch Elon Musk reageerden volgens de krant op een verzoek om commentaar.

Twijfels

Hoewel Musk voor de kerst aankondigde dat hij een nieuwe topman zal aanstellen bij Twitter - een ruime meerderheid van gebruikers van het sociale medium stemde in een online poll voor zijn aftreden - blijft de Tesla-baas nauw betrokken bij het sociale netwerkbedrijf, zelfs als er problemen opduiken bij zijn bedrijf voor elektrische voertuigen. ‘En zijn strakke controle over het dagelijkse beheer van Twitter roept twijfels op hoeveel macht hij zou afstaan aan een nieuwe chef, die een kaal bedrijf zou erven dat hij nog steeds bezit’, aldus de krant.