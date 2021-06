De beste muizen om mee te gamen

Wie op echt hoog niveau in een pc-game wil presteren, kan daarvoor een gamemuis in huis halen. Maar wat zijn de beste gamingmuizen en waar moet je op letten? We zetten het op een rij.

Dit is een ingekorte versie van dit artikel. Het volledige verhaal lees je op Tweakers.

Een gamingmuis onderscheidt zich vooral op één manier: zijn gevoeligheid. Hij bespeurt kleinere bewegingen, waardoor je sneller en preciezer in je spellen reageert. Ook beweegt je muis dan vloeiender over het scherm. Fabrikanten drukken dat uit in ‘dots per inch’. Hoe hoger dat cijfer, hoe gevoeliger de muis.

We kijken in dit overzicht naar twee gamingmuizen: de Razer Viper 8KHz en de Corsair Sabre RGB Pro.

Razer Viper 8KHz

Volledig scherm Razer Viper 8KHz © Tweakers

Razer is een bekende naam op het gebied van gamingmuizen. Met de Viper 8KHz heeft het bedrijf een muis geïntroduceerd, waarbij de gevoeligheid kan worden opgevoerd.

Het ontwerp is symmetrisch, waardoor de muis zowel links- als rechtshandig gebruikt kan worden. De knop op de zijkant, die met de duim kan worden bediend, is zowel op de linker- als rechterzijkant te vinden, en in de bijbehorende software kun je aangeven of je links- of rechtshandig bent.

De muis is aan de kleine kant. Hij is net iets smaller en lager dan de Sabre RGB Pro, maar de verschillen zijn klein. Ook is hij lichter dan zijn concurrent in deze vergelijking.

Met een knop onderop de muis kun je wisselen tussen verschillende gevoeligheidsniveaus. Deze knop zit alleen onderop de muis, waardoor je niet even snel kunt wisselen.

De muisknoppen gebruiken speciale optische schakelaars, die sneller zouden reageren dan ouderwetse alternatieven. De hoge ververssnelheid van de muis geeft een merkbaar verschil, maar de maximale instelling heeft wel impact op de prestaties van je computer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Corsair Sabre RGB Pro

Volledig scherm Corsair Sabre RGB Pro © Tweakers

Het Amerikaanse Corsair staat niet per se bekend om zijn muizen, maar werd wel beroemd met zijn andere game-apparatuur. De nieuwe Sabre RGB Pro is een directe concurrent van de Razer-muis hierboven, die ook naar een snelheid van maximaal 8.000 hertz kan worden opgevoerd.

Deze Corsair-muis is enkel bedoeld voor rechtshandige spelers, met een lichte inkeping voor de duim en een bult bij de pink. Hij is zowel in lengte, breedte als hoogte iets groter dan de Viper 8KHz van Razer, maar voelt vooral wat hoger aan. De rug van de Sabre RGB Pro heeft een duidelijkere bolling, met het hoogste punt vrij ver naar voren.

Corsair heeft het aantal knoppen beperkt gehouden. Behalve de linker- en rechtermuisknop vind je alleen twee knoppen bij de duim en een knop achter het scrollwiel. Die laatste knop is erg nuttig en ontbreekt jammerlijk bij de Viper 8KHz, maar is net te ver naar achteren geplaatst. De knop steekt bovendien niet boven het oppervlak uit, zodat je wat moeite moet doen om hem te vinden.

De Sabre RGB Pro heeft enkele pluspunten die de Viper 8KHz niet heeft. Zo zit de knop waarmee je de gevoeligheid kunt wijzigen op een plek die veel beter bereikbaar is dan bij de muis van Razer, al is de knop niet zo heel makkelijk te bedienen. De Sabre RGB Pro is bovendien goedkoper dan de Viper 8KHz. Mits je overweg kunt met de vorm van deze muis, is hij een uitstekend alternatief.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.