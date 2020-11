De beste printers voor thuis tussen de 100 en 160 euro

Een goede printer kiezen is geen gemakkelijke opdracht. Er zijn zowel inkjet- als laserprinters, het ene model print sneller dan het andere, met sommige toestellen kun je ook scannen of zelfs nog faxen… En dan is er nog de prijs: wie een goedkoop toestel gekocht heeft komt soms bedrogen uit omdat de cartridges of toners vaak peperduur zijn.

HP Envy 6020 (vanaf 76,90 euro)

Volledig scherm HP Envy 6020 © HP

De HP Envy 6020 is een compact model voor wie maar af en toe iets moet printen, scannen of kopiëren. Het is een inkjetprinter, wat betekent dat het toestel gebruikmaakt van inktpatronen. In het geval van de HP Envy 6020 kost printen je ongeveer 9 cent per pagina, maar je kan ook gebruikmaken van HP Instant Ink. Dat is een abonnementsformule van HP die toelaat om maandelijks enkel te betalen voor de pagina’s die je drukt.

HP LaserJet Pro M118dw (vanaf 110,45 euro)

Volledig scherm HP LaserJet Pro M118dw © HP

HP maakt niet alleen inkjetprinters, maar ook laserprinters zoals de LaserJet Pro M118dw. Het verschil? Die laatste gebruikt toners, die geen inkt maar poeder bevatten. Deze printers zijn een stuk sneller en beter, maar ze zijn ook groter en ze verbruiken meer energie omdat ze steeds moeten opwarmen. De LaserJet Pro M118dw is enkel geschikt om te printen. In de lade van het toestel is plaats voor 150 bladzijden, die je aan een tempo van 28 pagina’s per minuut kan bedrukken. Met een printkost van minder dan 3 cent per pagina is dit een zeer spaarzaam model.

Brother MFC-L2710DW (vanaf 155,55 euro)

Volledig scherm Brother MFC-L2710DW © Brother

De Brother MFC-L2710DW is echt een machine. Deze printer wordt meestal gebruikt in kantoren, maar is ook een aanrader als je thuis vaak volledige rapporten of thesissen moet afdrukken. De laserprinter is op veel vlakken vergelijkbaar met de HP LaserJet Pro M118dw, maar heeft nog verschillende andere functies. Zo kan het toestel ook gebruikt worden om razendsnel te scannen, kopiëren en zelfs te faxen. Net als de HP LaserJet Pro M118dw wordt enkel in zwart-wit gedrukt, aan een prijs van 5 cent per bladzijde. Bekijk de Brother MFC-L2710DW.

Canon Pixma TR8550 (vanaf 143,45 euro)

Volledig scherm Canon Pixma TR8550 © Canon

Canon ken je vooral van de camera’s, maar het bedrijf maakt ook printers. De Pixma TR8550 heeft van deze vier toestellen de hoogste resolutie bij het printen en scannen. Het is dus een ideale betaalbare inkjetprinter voor fotoliefhebbers. Bij het printen is die resolutie 1200 op 4800 dpi, bij het scannen 1200 op 2400 dpi. Het toestel kan ook verbonden worden met je smartphone. Printen kost zo’n 5 cent per bladzijde.

