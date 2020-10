De beste verlichting voor hardlopers: ‘Veterlichtjes zijn leuk voor een dansfeestje’

Politie #Crimedig­gers van de politie: altijd op zoek naar data en verbanden

Het werk van de digitale recherche bij de politie vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende specialisten. Waar de één expert is in het uitbouwen van infotainmentsystemen uit in beslag genomen auto’s, past de ander machine learning toe op de enorme hoeveelheden data die uit zo’n systeem gehaald worden. Zelf ervaren hoe? dat kan! Speel #crimediggers