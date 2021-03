‘De dood van een procovateur’: zo klinken hits letterlijk vertaald door Google Translate

Wat doe je als je op vakantie bent in Phoenix in Amerika en je verveelt je te pletter? ,,De kroeg induiken!”, aldus Bert. ,,Er was echt helemaal niks te beleven. Dus besloten we iets te bedenken dat voor ons een rare beslissing was. We dachten: we zijn beiden niet muzikaal, laten we een plaat maken!”

Het idee mondde uit in Bert & Vief’s Google Translate Hits , dat vanaf 29 april verkrijgbaar is. Het is gebaseerd op bestaande hits van Nederlandse artiesten, maar dan in een ander jasje gestoken. Zoals de titel onthult zijn de songteksten door vertalingsprogramma Google Translate gehaald. De uitkomsten daarvan zijn letterlijk overgenomen. De eerste single werd vorige week uitgebracht en is de Nederlandse versie van Ce Soir van de Golden Earring.

,,Het nummer is in 1974 geschreven en het was Berts eerste single”, vertelt Vivian. ,,En ik ben in dat jaar geboren. Goeie match toch! Het is een van onze favorieten.”

Het stel dat in het dagelijks leven werkzaam is in artwork en voor muzikanten onder meer platenhoezen maakt, kende Barry Hay al goed. ,,We vroegen hem om mee te doen en hij was gelijk enthousiast.” Zodoende is hij op het nummer te horen én in de videoclip te zien.

Derde carrière

Vanavond (met de originele songtekst)

Onthoud dat nummer genaamd “Vermoord me”

Van de laatste LP van Vik Tim

Te veel van een risico

Voor een gouden schijf

De prijs wordt betaald voor geld

(Remember that song called “Kill Me”

From Vick Timm’s last LP

Too much of a risk for a golden disc

The price he paid for money)

Vanavond, vanavond,

Moord op een provocateur

Vanavond, vanavond,

Moord op een provocateur

(Ce soir, ce soir

Assassination d’un rock ‘n’ roll star

Ce soir, ce soir

Assassination d’un rock ‘n’ roll star)

Zing je liedje, je kunt niet fout gaan

Poging zijn bedrijfsadviseur

Geen behoefte aan alarm

Je zult geen kwaad doen

Hij noemde de sluipschutter niet



(“Sing your song, you can’t go wrong,”

Tempted his business adviser

“No need for alarm, you’ll come to no harm.”

He didn’t mention the sniper!)

Vanavond, vanavond,

Moord op een provocateur

Vanavond, vanavond,

Moord op een provocateur

(Ce soir, ce soir

Assassination d’un rock ‘n’ roll star

Ce soir, ce soir

Assassination d’un rock ‘n’ roll star)

Nieuws wordt gelezen, betekenis verspreid

Een geeuw

Twee geeuwen en terug naar bed

En doe het licht uit

En hou me stevig vast

(The news is read, the meaning spread

One yawn, two yawn, and back to bed

Come on, maman, bend down your head

Turn off the light and hold me tight)

Kom op, mama

En buig je hoofd

En zing gewoon door

Onsterflijk lied

Mooi leven

(And just sing on, immortal song

Fini belle vie

Bonne nuit)

Vik speelde de rol met heel zijn hart

Hij was niet voorbereid op het schot

Wanneer huilend leiden

Beetje in zijn hoofd

Een nieuwe martelaar voor het rots boek

Een nieuwe martelaar voor het rots boek

Het boek van rots