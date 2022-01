De eerste vouwtelefoon van Oppo verslaat de Fold

Lees de volledige versie van dit artikel op Tweakers.

Zou je Oppo de stiekeme marktleider van de smartphonemarkt kunnen noemen? Alles bij elkaar zijn zustermerken Oppo, OnePlus en Vivo goed voor zo’n 66 miljoen geleverde telefoons dit jaar. Concurrent Samsung komt tot 69 miljoen. Als het laatste Oppo-zustermerk, realme, meer dan 3 miljoen stuks verkocht, zit deze smartphonefamilie aan de top.

Erg hard blaast moederbedrijf BBK daar niet over van de toren. Toch schijnt er wel wat van die trots door in de eerste vouwbare smartphone van Oppo, want die heeft als codenaam peacock, Engels voor pauw.

De relatief kleine Find N, zoals hij officieel heet, is een interessante smartphone. Oppo had het huiswerk van Samsung kunnen kopiëren, met zijn Galaxy Z Fold3. De Find N is veel compacter: naast deze vouwtelefoon lijkt de Samsung een vreemde vogel.

Een volledige recensie is dit niet. Oppo wil de telefoon rondsturen naar zo veel mogelijk websites, magazines en youtubers, dus we hebben beperkt de tijd gekregen met dit pronkstuk. Hij komt voorlopig alleen in China uit en kost daar 1070 euro. Als hij in Nederland zou uitkomen, zou de prijs vermoedelijk tussen de 1300 en 1400 euro uitkomen.

Een fijner scharnier

Hoe klap je de Oppo Find N in? Dat is tegelijk ingewikkeld en eenvoudig. Net als bij klaptelefoon Motorola razr uit 2019 heeft Oppo in het scharnier ruimte gemaakt om het scherm om te vouwen. Samsung vouwt het scherm juist zo scherp mogelijk. Zo kan de smartphonemaker vrijwel het hele scherm verstevigen met een metalen achterplaat – maar de telefoon klapt niet helemaal dicht.

Bij Oppo ligt het scherm gebold in de behuizing als de telefoon is ingeklapt en worden de scharnieren naar buiten gevouwen. Dat lijkt in de praktijk goed uit te pakken. Je ziet de vouw wel zitten, maar een stuk minder dan bij de Fold3. Je voelt hem ook minder. Het midden van het scherm wordt gebruikt voor een gebaar om apps te splitsen, dus het is belangrijk dat het daar goed aanvoelt.

De Find N, half dichtgeklapt.

Een minilaptop?

Het is nog de vraag hoe het scharnier omgaat met stof en grind. Samsung voegde borsteltjes toe aan de scharnieren van zijn vouwbare smartphones om stof buiten de behuizing te houden. Bij Oppo is daar niets van te zien.

De software is aangepast aan de stevigheid van het scharnier. De telefoon kan rechtop staan tussen 50 en 120 graden. Dat is een stevige speling en daarmee zou je hem als een soort ‘minilaptop’ kunnen gebruiken. Daar is hij natuurlijk wel wat klein voor, maar het is mogelijk om het toetsenbord op het onderste scherm te zetten en een app om in te typen aan de bovenkant.

Een paar apps zijn ervoor gemaakt om daarmee te werken, maar dat is nog beperkt. Vooral de camera heeft er profijt van, omdat je een ingebouwd statief hebt voor je telefoon.

Typen gaat beter

Het 18:9-scherm van de Find N voelt een stuk ‘normaler’ aan dan dat van de Fold3 met zijn 25:9-scherm. Dat van de Fold3 lijkt met 6,2 inch groter dan het 5,5 inch-scherm van de Find N, maar in oppervlakte schelen ze niet veel. In gebruik is het scherm van de Find N veel fijner. Typen gaat veel beter en apps kunnen beter omgaan met 18:9, wat een veel normalere verhouding is voor een smartphone.

Wie graag twee apps naast elkaar gebruikt op het grote scherm, is met beide telefoons redelijk af. Hoewel het verschil qua grootte in het hele scherm maar 10 procent is, voelt de Find N wel minder tabletachtig aan dan een Fold3.

De schermen aan de binnenkant zijn beide voorzien van Samsungs Ultra Thin Glass, of UTG. Dat is een dunne glaslaag om het scherm steviger te maken. Daarboven zit bij elke telefoon een laagje pet-kunststof. Je zou het kunnen omschrijven als net geen glas; het voelt niet zo stevig en glad aan als glas, maar beter dan oudere vouwbare smartphones.

De Find N is zijn eigen statief

De overige specificaties van de Find N zijn een stuk minder belangrijk. Als deze telefoon elders uitkomt, bestaat de kans dat het gaat om een iets ander model.

Om te beginnen met de camera’s: de set-up is vrij gebruikelijk voor een smartphone. Alleen valt op dat er geen periscopische zoomcamera op zit, een keuze die Samsung ook al maakte. Er is gewoon niet veel ruimte voor een grote camerasensor.

De camera's zijn niet uitzonderlijk. Hij heeft een primaire sensor van 50mm² en dat is ongeveer gemiddeld voor een high-end Android-telefoon van 2021. De sensors met ultragroothoeklens en telelens zijn aan de kleine kant, vermoedelijk om de gebruikte ruimte voor de camera’s binnen de perken te houden.

De Find N kan de camera’s aan de achterkant wel voor selfies gebruiken. Je kunt de telefoon immers rechtop zetten en dan het frame zien met het scherm aan de voorkant. Dat is een groot voordeel: de primaire camera is nu eenmaal beter dan een selfiecamera, en door de vorm heb je een ingebouwd statief. Je zou haast denken dat je geen frontcamera meer nodig hebt, maar die zijn er wel. Het gaat om een camera aan de buitenkant en aan de binnenkant. Ze hebben een sensor met een resolutie van 32 megapixel.

Geheugen en opslag

De Find N is laat genoeg om uit te kunnen komen met de Snapdragon 8 Gen 1, maar in plaats daarvan heeft Oppo gekozen voor een Snapdragon 888, vermoedelijk om de telefoon iets eerder in de schappen te kunnen leggen. Op de Find N staat trouwens ook nog Android 11, terwijl Android 12 toch alweer even uit is.

Oppo doet daar, zoals het een high-end model anno 2021 betaamt, 8 of 12 GB aan geheugen bij, gecombineerd met 256 of 512 GB aan niet-uitbreidbare opslag. Dat is wat je verwacht van een heel dure telefoon en concurrerende telefoons, ook vouwbare, hebben dat eveneens.

Oppo Find N (links), Samsung Fold 3.

Conclusie

Oppo heeft met zijn eerste vouwbare smartphone veel dingen beter gedaan dan Samsung met zijn derde Fold. Vooral het formaat en de beeldverhoudingen vallen op. Als je eenmaal het scherm aan de voorkant van de Find N hebt gezien, doet de Fold 3 met zijn 25:9-scherm een beetje komisch aan. De verhouding aan de binnenkant is ook beter. Het gebolde scharnier is eveneens een goed idee, want de vouw is minder zichtbaar en voelbaar.

In de uitwerking laten echter nog wat dingen te wensen over voor als deze telefoon in Europa uitkomt. Water- en stofdichtheid zouden mooi zijn. Ook het gat in het scherm voor de camera is niet ideaal. Je kunt je afvragen of de camera weglaten geen beter idee is. Verder is er al wat software die gebruikmaakt van het vouwbare scherm, maar veel is het nog niet.

Een vouwbare telefoon die alleen in China uitkomt, is leuk, maar pas als hij naar Europa komt, onder dit merk of onder een ander, kan hij stevig concurreren met Samsungs vouwbare smartphones. Wat concurrentie betreft geldt immers: beter één vouwbare smartphone in de hand dan tien in China.

