De handigste apps om je goede voornemens bij te houden

Stoppen met roken, gezonder leven, minder op je telefoon zitten of meer besparen; 2023 staat voor de deur en dat betekent voor tal van Nederlanders dat de goede voornemens weer uit de kast worden getrokken. Gelukkig zijn er een heleboel apps die je kunnen helpen.

Eventjes gaat het vaak wel goed om je aan je goede voornemens te houden, maar op de lange termijn wordt het lastig. Om 2023 goed af te trappen, kun je jezelf alvast een handje helpen met onderstaande apps.

Stoppen met roken: Quiddy

Uit data van het Trimbos Instituut blijkt dat meer dan twintig procent van de Nederlandse bevolking boven de 18 in 2021 nog rookte. Over de jaren neemt het aantal rokers steeds verder af. Quiddy is een handige app die een stoppoging meer slagingskans kan geven.

Deze app is speciaal ontwikkeld op basis van onderzoek naar de effectiviteit van stoppen-met-rokenapps. Hieruit blijkt dat gebruikers het fijner vinden om te stoppen als ze dit samen doen met iemand die in een soortgelijke situatie zit.

Quiddy koppelt gebruikers dan ook aan elkaar. Je krijgt als het ware een maatje. Je kunt bijvoorbeeld via een handige chatfunctie bij elkaar terecht als je even afleiding nodig hebt.

Quiddy is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

Gezonder leven: Lifesum (en Waterherinnering)

Wil je dit jaar afvallen, dan kan de Lifesum-app je helpen. Via deze app kun je namelijk een ritme opbouwen waarbij je goed je dagelijkse calorie-inname bijhoudt. De app geeft je, op basis van je doelen, een aanbeveling voor je dagelijkse voedselinname.

Daarna kun je wat je op een dag eet en drinkt makkelijk bijhouden in de app. Je krijgt ook aanbevelingen voor dagelijkse oefeningen om je gezonde levensstijl aan te moedigen.

Daarnaast is de Waterherinnering-app een aanrader. Genoeg water drinken op een dag helpt namelijk tegen vermoeidheid en zorgt ervoor dat je minder snel hoofdpijn krijgt. Deze app rekent op basis van je lengte, gewicht en slaapgegevens uit hoeveel je op een dag moet drinken en stuurt je elke keer dat je een glas water moet drinken een notificatie.

Zowel Lifesum (iOS, Android) als Waterherinnering (iOS, Android) zijn beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

Energie besparen: JouleBug (en ANWB Onderweg & Wegenwacht)

Het besparen van energie is op dit moment een belangrijk thema. Je kunt zo de kosten drukken, maar ook voor het klimaat is het natuurlijk een stuk beter. De JouleBug-app is daarom absoluut een aanrader. Deze helpt je met het creëren van nieuwe gewoontes, terwijl je door andere familieleden en/of vrienden wordt uitgedaagd om beter te besparen.

Via de app kun je registreren wanneer je iets besparends doet. Denk aan het kiezen voor de fiets in plaats van de auto, wassen op koudere temperaturen of korter douchen. De app laat vervolgens via statistieken zien wie het beste bespaart in een week.

Ook de ANWB Onderweg & Wegenwacht-app kan enorm goed helpen, want door het overzicht van actuele brandstofprijzen dat de app voorschotelt tank je lekker goedkoop.

Zowel JouleBug (iOS, Android) als ANWB Onderweg & Wegenwacht (iOS, Android) zijn beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

Minder schermtijd: Forest

Als laatste is er ook nog een handige app om je schermtijd op je smartphone te verminderen. Dat doe je via de Forest-app. Deze helpt je door een spelletje te maken van het niet-gebruiken van je telefoon. Wanneer je je broekzakcomputer niet gebruikt, plant Forest een digitale boom. Hoe langer jij je telefoon niet gebruikt, hoe sneller de boom groeit. Na verloop van tijd ontstaat er een prachtig bos vol bomen.

Het is een grappige en creatieve manier om gebruikers aan te sporen minder hun telefoon te gebruiken. Wie in 2023 op zoek is naar een detox van zijn of haar digitale levensstijl valt dan ook aan te raden de app te installeren. Zo scrol je het komende jaar iets minder vaak door Instagram of TikTok. Én: het is goed voor je ogen, want die worden zo minder lang aan blauw licht blootgesteld.

Forest is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.