De invloed van mobieltjes op Afrikanen: ‘Thuisfront wil alleen maar horen dat ze geld sturen’

Grootvader gaat dood. In de tijd vóórdat iedereen een mobieltje had, duurde het wel even voordat zijn hele, nomadische, familie daarover werd geïnformeerd. Het overlijdensnieuws reisde letterlijk in het stapvoetse tempo van een kameel. Meestal was opa allang begraven voordat ook de verste familie wist van zijn heengaan. Tegenwoordig is iedereen binnen seconden geïnformeerd, dankzij mobieltjes en de familieapp.